30 euros d'amende par mètre carré non entretenu : dans le Var, débroussailler est obligatoire

Deux fois par an, Sylvain, débroussailleuse à la main, entretient ses deux hectares de terrain. S'il se montre aussi prudent, c'est parce qu'il y a un an et demi, il a côtoyé les flammes de très près. Au mois d'août 2021, un incendie ravage toute une partie du massif des Maures. Au total, 7 000 hectares et une trentaine de maisons sont parties en fumée.