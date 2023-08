VIDÉO - Incendies au Canada : un gigantesque panache de fumée filmé depuis un avion

La province de Colombie-Britannique, la plus à l'ouest du pays, recense encore à ce jour quelque 27.000 déplacés et plus de 380 feux actifs. Quant à West Kelowna, 90 bâtiments ont été détruits dans cette ville d'environ 30.000 habitants, selon les dernières estimations des pompiers. Sur l'ensemble du Canada, qui connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, la barre des 15 millions d'hectares brûlés a été franchie mardi, soit davantage que la superficie de la Grèce et plus du double du dernier record pour le Canada, datant de 1989. Plus d'un millier de feux sont encore actifs dans le pays, touché d'est en ouest, et plus de 650 sont non maîtrisés.

La météo des derniers jours a toutefois aidé les pompiers à ralentir la progression des flammes dans l'ouest. Deux ordres d'évacuation ont été levés pour une poignée de localités, a expliqué mardi le chef des pompiers de West Kelowna Jason Brolund à la chaîne CBC. "C'est un pas dans la bonne direction", a-t-il lâché, parlant d'une "mince lueur d'espoir". Mais "dans certains secteurs, la destruction est totale, il ne reste plus rien", a-t-il cependant expliqué, mettant en garde les résidents que le retour s'annonce "très difficile".

Jusqu'alors, les incendies n'ont heureusement fait aucune victime, ont précisé les pompiers. Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le dérèglement climatique.