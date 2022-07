Incendies : dans le Var, les pompiers en alerte

Une situation inquiétante. Près de 340 incendies se sont déjà déclarés depuis le début de l'année. Alors pour cet adjudant-chef, il faut être organisé et agir vite. "Ça fait pas loin d'une centaine d'hommes, dédiés spécifiquement pour le départ de feu de forêt. L'objectif, c'est de répondre rapidement et de frapper vite et fort", a-t-il expliqué.