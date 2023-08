VIDÉO - Incendies dans les Hautes-Alpes : évacués en urgence, ils ont "pris ce qu'ils ont pu"

Le feu s'est déclaré hier après-midi. "Quand je suis sorti, la fumée montait très rapidement. Je me suis dit qu'il fallait se barrer. On a pris ce qu'on a pu et on est partis", raconte un riverain ému au micro de TF1. Une maison et une grange ont entièrement brûlé, alors que les sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit contre le sinistre. Parti d'un engin agricole, l'incendie a pris en contrebas, dans un champ, alors que la température dépassait les 35°C, avant de se propager rapidement.