VIDÉO - Incendies dans les Pyrénées : du jamais-vu en plein hiver

Les risques d’incendies sont les mêmes que pendant l’été, mais les pompiers n’ont pas les mêmes moyens. En plein hiver, pas de Canadair, ni de groupe d’intervention dédié aux feux de forêts. "On est sur un dispositif classique de fonctionnement de service de secours. On voit bien que ça remet en cause ce dispositif puisqu’en période hivernale, vous avez les mêmes conditions qu’en été pour reproduire un incendie de grande ampleur", selon le colonel Stéphane Clerc.