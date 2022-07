VIDÉO - Incendies : de l’Europe à l’Amérique, le monde en proie aux flammes

Des incendies font rage partout dans le monde. Sur l'île de Lesbos en Grèce, 53 départs de feu en 24 heures ont menacé la station balnéaire et ses touristes. L'Espagne ou encore l'Italie doivent aussi affronter ces "mégafeux" de plus en plus difficiles à maîtriser. Même le Royaume-Uni a dû faire face à plusieurs incendies, après avoir enregistré des records de chaleur historiques près de la capitale.