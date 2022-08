Incendies en France : où se trouvent les principaux feux ?

Sur la carte, on constate que les feux les plus importants sont localisés à cheval sur deux départements. Le front le plus inquiétant est celui de Gironde. Dans ce département, il y a 7 700 hectares de forêt qui sont partis en fumée, l'équivalent de 10 000 terrains de football. Dans le Gironde et dans les Landes, il y a 1 100 pompiers qui luttent contre ces incendies avec des renforts venus d'Allemagne.