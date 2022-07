VIDÉO - Incendies en Gironde : "attaque massive" du feu à La Teste-de-Buch, les flammes au bord de la plage

"C'est une attaque massive." Tels sont les mots des pompiers qui combattent l'incendie à La Teste-de-Buch (Gironde). Un feu qui gagne de plus en plus de terrain. Après avoir décimé plus de 3400 hectares de forêt, les flammes se propagent vers les côtes. Sur de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, on constate l'impressionnante reprise aux abords de la plage de la Lagune. Une situation catastrophique qui inquiète les secouristes présents sur place.