Incendies en Gironde : des panneaux solaires pour remplacer la forêt ?

Les arbres viennent d'être coupés pour être vendus au plus vite, au meilleur prix possible. Il faut désormais replanter 13 hectares pour un budget de 20.000 euros. Alors la propriétaire, Line Baraduc, aimerait couvrir une partie de ses parcelles de panneaux photovoltaïques. "Replanter, c'est reprendre un risque. On a eu les tempêtes, on a eu les incendies, ça serait au moins, destiné ces parcelles-là à quelque chose de plus rentable", explique-t-elle.