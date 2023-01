Incendies en Gironde : faut-il reconstruire les cabanes de la forêt des Landes ?

C’était le rêve d’une vie pour Pascal : habiter en pleine forêt dans une ancienne cabane de résiniers. Il l’a achetée en 2018 et en a fait sa résidence principale. Depuis l’incendie, l’assurance prend en charge son nouveau logement. Une fois la forêt nettoyée, il espère reconstruire au plus vite, car d'ici à un an et demi, il n’aura plus aucune aide.