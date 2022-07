Incendies en Gironde : la ville de Bordeaux se réveille dans la fumée

Un épais nuage de fumée jusqu'à Bordeaux. Dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 juillet, les habitants de la métropole girondine ont été réveillés par des nuées noires et une odeur de brûlé, résultat de la progression des feux dans le département. Plus de 19.000 hectares ont été brûlés en à peine quelques jours, selon le dernier point de la préfecture qui mobilise toujours plus 2000 pompiers sur place.