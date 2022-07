Incendies en Gironde : les images des forêts décimées

Sur les images satellites, on constate l'étendue du désastre. En gris, 13 000 hectares partis en fumée à Landiras et 7 000 à La Teste-de-Buch. Au camping des Flots Bleus, il ne reste aucun bungalow. Pour remplacer cette forêt détruite, certains demandent de ne pas replanter uniquement des pins. Hors de question pour ce bénévole qui protège la forêt depuis des années. Pour lui, elle est traditionnellement faite de pins et elle doit le rester.