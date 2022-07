VIDÉO - Incendies en Gironde : sur LCI, Mathieu Valbuena raconte sa "peine" après la destruction de son camping

Des milliers d'hectares de forêts partis en fumée, et des campings réduits à néant. Au pied de la dune du Pilat, les incendies ont détruit presque intégralement les cinq campings, dont celui des "Flots bleus", lieu de tournage de la trilogie Camping, mais aussi le "Pyla camping", dont Mathieu Valbuena est copropriétaire.

"Quand on voit ces incendies, et encore plus quand on est copropriétaire d'un camping, on a un sentiment de tristesse et de peine", déplore l'ancien international français sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Au-delà des campings, c'est une très belle région, reconnue dans le monde entier. Voir tout cela brûler, que tout cela soit réduit sous les flammes, c'est d'une tristesse sans fin."