VIDÉO - Incendies en Grèce : les flammes aux portes d'Athènes, le vent complique le travail des secours

Un autre foyer progresse non loin, toujours dans la région d'Athènes. Les reprises de feux se multiplient et les conditions météorologiques sont défavorables. La vitesse du vent complique la lutte des pompiers et les flammes se propagent très rapidement.

Une flammèche est devenue en quelques minutes un incendie menaçant. Les maisons ne sont qu’à quelques mètres. Les pompiers peinent à être sur tous les fronts. Ces trois derniers jours, au moins 40.000 hectares ont brûlé en Grèce.