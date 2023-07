VIDÉO - Incendies en Grèce : des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes

L’immense incendie n’est plus qu’à quelques centaines de mètres des zones résidentielles de Kouvaras (Grèce). Plusieurs maisons sont déjà ravagées par les flammes et des évacuations dans l’urgence ont été faites. Un enfant dans les bras d'un policier, une vielle femme dans ceux d’un autre, les plus fragiles souffrent déjà des fumées.