VIDÉO - Incendies : plus de 40 départs de feux en France ce premier week-end de février

"Ça va faire cinq ans que je suis ici et c'est la première fois que je vois un feu à cette époque-là", rapporte le lieutenant Laurent Rousset, chef du centre d'incendie et de secours de Barcarès. Les conditions estivales qui règnent en plein mois de février inquiètent les pompiers du département, qui craignent que l'eau ne tombe pas cette saison. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de cet incendie. Ces derniers jours, plusieurs départs de feu ont été causés par des écobuages. C'est une pratique agricole qui consiste à mettre le feu pour défricher. Ce lundi matin, les autorités appellent à la vigilance. Dans le département, 90 hectares de végétations ont brûlé depuis le début de l'année. C'est onze fois plus que l'an dernier à la même période.