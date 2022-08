Incendies : qu’est-ce qu’un "méga feu" ?

Les "méga feux" sont ces incendies gigantesques et hors normes. Ils ravagent tout sur leur passage. Il n'y a pas de définition scientifique claire et précise, mais plutôt un ensemble de critères pour les définir. Selon Eric Grohin, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var, il y en a plusieurs. On a la surface, sa puissance thermique, la cinétique et ensuite, et non des moindres, les enjeux économiques et humains.