VIDÉO - Qualité de l'air : à quoi s'attendre avec l'arrivée des fumées des méga-feux canadiens

C'est la conséquence directe des incendies qui touchent l'Amérique du Nord depuis le début de l'année. Actuellement, 81 feux de forêts sont actifs au Québec. Et Montréal est devenue la ville la plus polluée au monde. Certains habitants portent de nouveau le masque. Des concerts et des événements sportifs sont annulés. "C'est vraiment comme un brouillard, sauf que là, c'est de la fumée, et ça pique un peu les yeux aussi", expliquent deux jeunes filles. "Irrespirable par moment", explique une autre femme, masquée pour se protéger.

Pas de panique pour autant, selon un chercheur. "La majeure partie de la fumée devrait rester confinée justement à haute altitude, mais il est possible qu'elle puisse se mélanger aux différentes couches de l'atmosphère et entrainer une réduction locale de la qualité de l'air en Europe de l'ouest", explique Clément Albergel, chercheur au bureau du climat de l'ESA.