VIDÉO - L'enjeu des véhicules électriques à New Delhi, capitale la plus polluée au monde

Le traditionnel auto-rickshaw vert et jaune de la capitale indienne change de visage, et de moteur aussi. Il devient électrique. À New Delhi, la pollution est un problème de santé publique. Chaque hiver, un épais brouillard toxique enveloppe la ville. C’est la capitale la plus polluée au monde. Les taux de particules fines y sont jusqu’à 30 fois supérieurs aux recommandations de l’OMS. Les habitants perdraient ainsi dix ans d’espérance de vie.