Innovation : la deuxième vie des mégots

Rassurez-vous ! Ces objets ne sentent rien. Les mégots sont entièrement nettoyés et dépollués dans cet atelier près de Beauvais. À la fin du processus de traitement, l'objectif est d'avoir une fibre propre et réutilisable. Cette technique est labellisée par le ministère de la Transition écologique. Chaque année, cette petite entreprise recycle ainsi huit tonnes de mégots. Et elle n'est pas la seule. Sur le marché, plusieurs structures valorisent ces déchets, collectés grâce à des cendriers déployés un peu partout en France.