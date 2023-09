VIDEO - Inondations en Libye : la chaleur de la Méditerranée à l’origine du phénomène

Les dégâts sont exceptionnels, mais le coupable, lui, est bien connu des spécialistes. Le phénomène météorologique à l'origine des récentes inondations en Libye est commun à celui qui a frappé la Grèce ou encore l'Espagne quelque jours plus tôt et est appelé "medicane", à savoir la contraction de Méditerranée et hurricane (ouragan en anglais).

Plus en détail, il s'agit d'une violente dépression orageuse qui se produit en général à la fin de l’été, lorsque la température de la Méditerranée est particulièrement élevée. "A partir du moment où on a de l'air très chaud et donc remontant d'Afrique, ça peut être le cas par exemple sur tout le bassin méditerranéen plus des eaux très chaudes, ça va donner un phénomène dépressionnaire qui malheureusement va pourvoir affecter des régions beaucoup plus grandes", détaille dans la vidéo en tête de cet article Louis Bodin, spécialiste météo TF1/LCI.