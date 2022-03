Inondations, sécheresses : ces communes qui trouvent des solutions

À une dizaine de kilomètres de Carcassonne, dans le village de Villegailhenc (Aude), nous avons rencontré Monique Mammale. Sur un terrain, il y a deux mois, se dressait encore sa maison, abandonnée trois ans plus tôt à cause des inondations. Elle y habitait pendant 22 ans et ne pensait pas partir un jour. C'est après une crue exceptionnelle d'un petit cours d'eau que l'État a racheté le bâtiment pour le détruire et dégager la rive.