VIDÉO - Nice : pourquoi y a-t-il tant de mouches en automne ?

Ce ne sont pas de nouveaux mouvements de danse qu'ont appris les Niçois, ils essaient plutôt de se débarrasser des mouches, devenues très envahissantes depuis quelques semaines. "C'est très désagréable, car elles viennent et se collent sur nous, on ne sait pas pourquoi", déplore une habitante. "C'est au quotidien, je me bats avec les mouches, littéralement", témoigne une autre.