VIDÉO - L'ogre des pucerons : au jardin, la coccinelle marque des points

Les jardiniers la surnomment l'ogre des pucerons. La coccinelle, et surtout ses larves, sont un prédateur du nuisible. Chaque vendredi matin, au jardin des plantes de Caen (Calvados), on en distribue gratuitement. Ces larves sont de futures coccinelles à deux points, bonnes reproductrices et naturellement présentes en Normandie. L'élevage se fait sous cette serre. Ici, toutes les conditions sont réunies, 1500 œufs récoltés par semaine.