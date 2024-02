"C'en est un !" : un loup filmé depuis un télésiège sur une piste de ski de Haute-Savoie

Un loup a été vu traversant les pistes de Flaine, en Haute-Savoie. Un skieur a pu filmer l'évènement depuis un télésiège. C'est la troisième fois que des loups sont aperçus dans une station des Alpes en quelques jours seulement.

La séquence, que l'on peut voir dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, dure une quinzaine de secondes. Depuis un télésiège, un touriste filme un animal qui court sur les pistes de la station de Flaine (Haute-Savoie). Il croise un skieur qui ralentit, s'en écarte et continue sa course. "C'en est un, c'est un loup !", s'exclame l'auteur de la vidéo, quand le canidé est visible plus nettement.

Les images de cette rencontre rare ont été postées en fin de semaine dernière par une école de ski locale. C'est un skieur qui les aurait filmées depuis le télésiège du "Désert Blanc", selon le Dauphiné Libéré, dans la station de sports d'hiver de Flaine, entre Genève et Chamonix. Le loup traverse les pistes de ce grand cirque naturel en courant, sans s'effrayer, mais en évitant les skieurs sur son chemin.

C'est la troisième fois en trois jours que des rencontres de ce type dans des stations de ski alpines sont rapportées par la presse locale. Le 15 février, à Val d'Isère (Savoie), un loup avait été vu par un chauffeur de dameuse alors qu'il mangeait la carcasse d'un renard. La veille à l'aube, dans la station voisine de Tignes, un autre conducteur de dameuse avait pu en observer un pendant une longue minute avant qu'il ne s'enfuie.