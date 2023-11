Nappes phréatiques : quel bilan après un mois de pluies intenses dans le pays ?

La France a connu un mois de novembre très pluvieux, avec de nombreuses inondations. Des intempéries qui ont un côté positif : dans les départements touchés par la sécheresse, elles ont permis de recharger les nappes phréatiques. Les niveaux sont-ils néanmoins revenus à un niveau satisfaisant ? Voici un exemple en Charente.

À Pressignac (Charente), il y a encore quelques semaines, il était impossible de faire des ricochets dans le lac. Une photo prise le 20 octobre dernier montre, dans la vidéo en tête de cet article, qu'il est presque asséché. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La quantité d'eau a été multipliée par huit en un mois. Pour les habitués des lieux, le changement est radical.

Une partie n'a pas pu s'infiltrer parce qu'il a trop plu d'un coup. Du coup, les sols ont été saturés Amélie Jugniot, hydrogéologue

Dans la commune d'à côté, à Massignac, en 40 ans de mandat, Monsieur le maire n'avait jamais vu autant de pluie en automne. La retenue d'eau pourrait atteindre sa hauteur maximale dès le mois prochain. Les cours d'eau sont au plus haut et les champs sont même inondés. Mais toute cette eau permet-elle de recharger les nappes phréatiques ?

"Il y a une partie qui s'est infiltrée et qui a permis de faire remonter le niveau des nappes phréatiques, et une partie qui n'a pas pu s'infiltrer parce qu'il a trop plu d'un coup. Du coup, les sols ont été saturés et c'est ça qui fait que les champs sont inondés", explique Amélie Jugniot, experte en hydrogéologie.

Les précipitations record des dernières semaines ont donc permis de recharger les nappes phréatiques, mais seulement pour quelques mois. Des pluies régulières toute l'année permettraient de maintenir le niveau de celles-ci élevé et aussi d'éviter les inondations.