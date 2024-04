INTERVIEW - Épisode de froid : "Le problème ce n'est pas le gel, ce sont les températures de début avril"

La France est touchée, depuis plusieurs jours, par un épisode de froid tardif. S'il n'est pas exceptionnel, il entraîne des gelées matinales et inquiète les agriculteurs qui craignent que leurs récoltes ne soient impactées. Car ce froid intervient après 15 jours de grande douceur début avril, ce qui a avancé la période de floraison des végétaux. Explications avec l'agroclimatologue Serge Zaka.

Une situation "peu banale" mais pas exceptionnelle. La France est touchée, depuis quelques jours, par un épisode de grande fraîcheur. Des températures négatives ont été enregistrées par Météo-France dans plusieurs régions, avec notamment -5,2°C enregistrés à Chaumont, en Haute-Marne, quand les températures maximales sont restées largement en dessous des normales de saison. Lundi 22 et mardi 23 avril, des gelées sont ainsi apparues au petit matin. Une situation pas "anormale" sur ces dernières années, mais qui inquiète fortement les agriculteurs.

Car cet épisode de froid intervient après une première quinzaine d'avril particulièrement chaude, qui a vu la France battre son record de précocité de chaleur. Des températures particulièrement élevées qui ont entraîné une pousse plus rapide de végétaux, les rendant ainsi plus sensibles aux gelées de ces derniers jours. TF1info fait le point sur la situation avec l'agroclimatologue Serge Zaka.

Ce mardi matin était la journée la plus à risque pour le gel pour les agriculteurs. A-t-on déjà une idée des dégâts qu'il a pu engendrer ?

Serge Zaka : Il est compliqué de faire un état des lieux, car on a eu un épisode de gel radiatif, un gel où le ciel se dégage, le vent tombe et la température chute la nuit. Il se forme alors une pellicule d'air froid au niveau du sol et, suivant les reliefs, les sommets ou les vallons, on n'a pas la même température. Les dégâts peuvent donc être très différents entre un point haut et un point bas sur un même territoire ou une même parcelle. De plus, le gel n'a pas concerné toutes les régions de la même façon. Certaines ont été particulièrement touchées comme le Limousin, quelques vallées des Alpes du Sud, le Jura, la Provence et l'intérieur du Var quand d'autres ont bénéficié d'une petite couverture nuageuse qui a permis de conserver une certaine chaleur au sol.

Une nouvelle donne climatique, un stress supplémentaire pour eux Serge Zaka

Ceci dit, quel que soit le niveau des dégâts, cela fait des jours que les agriculteurs restent debout toute la nuit pour affronter ce gel, qui vient s'ajouter aux épisodes survenus ces quatre dernières années. C'est donc une nouvelle donne climatique, un stress supplémentaire pour eux, qui doivent déjà faire face à de nombreuses problématiques.

L'épisode devrait toutefois être moins important que lors des grandes gelées de 2021 ?

Oui, car le gel radiatif est "plus facile" à combattre que l'advectif. Le premier est le plus courant. Il survient dans 90% des cas. L'advectif, c'est ce qui s'est produit en 2021, c'est-à-dire qu'on a une masse d'air froid qui arrive, et il fait froid aussi bien au sol qu'en altitude. Le gel touche toute la colonne d'air, et il est généralement accompagné de vent. C'est ce qui provoque d'importants dégâts : on ne peut pas lutter contre le gel quand il y a du vent, car il chasse la chaleur que l'on peut produire avec les moyens de lutte comme les chaufferettes. Cette année, comme on a eu un gel radiatif, les dégâts sont hétérogènes, mais les moyens de lutte ont pu fonctionner.

Donc là, on a eu un froid "facile à gérer", mais qui va impacter quand même les agriculteurs parce que malheureusement, tous n'ont pas de moyens de défense. Dans le Limousin, il a fait entre -2 et -4°C durant quatre nuits. C'est très froid pour la saison, mais les pommes AOC, par exemple, ont pu bénéficier de moyens de défense, ce qui a dû réduire les dégâts.

Plus de 250 records de chaleur entre le 1er et le 15 avril contre un seul record de froid Serge Zaka

Le gel en avril est plutôt habituel en temps normal, pourquoi cet épisode-là inquiète plus que les autres ?

Le problème ce n'est pas le gel, ce sont les températures de début avril. On a eu plus de 250 records de chaleur entre le 1er et le 15 avril et on a eu qu'un seul record de froid avec cette descente d'air froid et encore, c'était à La Clusaz (Haute-Savoie, NDLR) où il n'y a pas d'agriculture ! Avec ces températures élevées au début du mois, on a eu des végétaux qui ont subi un mercure supérieur aux 30°C durant plusieurs jours et qui ont poussé. Normalement à cette période de l'année, ils sont au stade de "floraison" ou "début de floraison". À ce stade de développement, ils peuvent résister à des températures entre -2°C pour la floraison et -4°C pour le début de floraison. Mais aujourd'hui, après les fortes chaleurs, certains sont au stade "petits fruits" ou "floraison". Leur résistance est donc comprise entre 0,5 et -2°C. Cela veut dire qu'ils ont perdu de la résistance et que les dégâts seront plus importants que la normale pour ce type d'événement.

Et c'est ça le changement climatique. Nos végétaux sont de plus en plus en avance au printemps, c'est un fait que l'on observe depuis au moins 50 ans. L'impact du changement climatique sur les agriculteurs et nos végétaux, ce n'est pas le gel en lui-même. C'est le décalage des saisons qu'ils subissent.