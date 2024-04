Allez-vous bénéficier du "fonds d'adaptation au dérèglement climatique" ?

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, a annoncé la création d'un "fonds d'adaptation au dérèglement climatique" au 20H de TF1 ce jeudi soir. De quoi s'agit-il ? Qui pourra en bénéficier ? TF1info fait le point.

S'adapter aux effets du dérèglement climatique, voilà l'ambition du gouvernement. En ce sens, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, a annoncé la création d'un "fonds d'adaptation au dérèglement climatique". L'objectif ? "Financer les projets de prévention et d'adaptation dans les zones les plus à risque".

De quoi s'agit-il ?

D'après le ministère, ce fonds est "inédit" pour les particuliers, et vise à renforcer "la prévention individuelle des risques". Concrètement, il servira à financer "des actions de prévention" contre des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, comme le retrait gonflement d'argile, qui fragilise les bâtiments, notamment les maisons individuelles.

Ce phénomène se produit lorsqu'en sous-sol, l'argile se rétracte par manque d'eau et déstabilise le sol. Au contraire, le gonflement se produit lorsque l'eau augmente. Des fissures sont alors visibles sur les murs. Les travaux pour limiter les dégâts pourront être financés par ce fonds, tout comme "les actions de préventions contre les inondations", indique le ministère. "L'accompagnement ou le cofinancement de diagnostics de résilience pour que chaque particulier sache à quoi il sera exposé et les possibilités qui s'offrent à lui" seront aussi finançables par ce fonds.

Qui pourra en bénéficier ?

Ce nouveau dispositif ne sera toutefois pas ouvert à tous les Français. Des conditions d'éligibilité vont être créées, mais doivent encore "être travaillées précisément avec des experts", tempère le ministère. Reste que l'accès à ce fonds devrait être limité en fonction des conditions de ressources et des conditions d'expositions aux phénomènes climatiques. Son ouverture est prévue en début d'année 2025 et limitée aux zones à risques.

Comment sera-t-il financé ?

Au total, ce fonds sera financé à hauteur de 180 millions d'euros par an, selon le ministre. Il le sera "par une partie (12%) de l'augmentation de la surprime CatNat (catastrophes naturelles, NDLR) prévue pour 2025", explique le ministère. "L'objectif est de pouvoir soutenir des mesures de prévention auprès de 20.000 habitations d'ici à 2030."