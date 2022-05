VIDÉO - Irak : des tempêtes de sable qui mettent les populations en danger

Les périodes de sècheresse sont aggravées par le changement climatique. La fréquence de ces tempêtes de sable s’intensifie et inquiète. Les services météorologiques s’attendent à d'autres tempêtes tout au long du mois de mai.

L'Irak est l'un des cinq pays au monde les plus vulnérables au réchauffement et à la désertification. Les appels à la création d'une "ceinture verte", ne serait-ce qu'autour de Bagdad, la ville la plus peuplée, reste pour l'instant un vœu pieux. Selon les scientifiques, le pays des deux fleuves devrait connaître "272 jours de poussière" par an dans les deux prochaines décennies. Et en 2050, les experts estiment que l'on atteindra le seuil des 300 jours de poussière annuel.