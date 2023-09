VIDÉO - Tomates, huile d'olive, parmesan… Ces produits italiens menacés par le changement climatique

Quelles sont les conséquences dans nos assiettes ? Car les Français raffolent des produits italiens, comme les pâtes, la pizza ou encore la fameuse sauce tomate. La France est l'un des meilleurs clients de l'Italie. Les intempéries à répétition et la hausse du coût de l'énergie ont fait bondir le prix de la tomate. Les clients français vont payer leur sauce plus chère. "À cause de ces épisodes de grêle, nous avons dû étendre notre zone de récoltes de tomates, ce qui implique des coûts de transport plus importants. Aujourd'hui, on va devoir augmenter le prix de nos produits d'au moins 20%", nous explique Gaia Rasparini, responsable des ventes chez Steriltom Gragnano Trebbiense.