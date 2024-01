Jaguars, lémuriens, ratons laveurs : la forêt de Guadeloupe, refuge de nombreuses espèces fragiles

La forêt tropicale de Guadeloupe est un immense paradis pour la faune. On y trouve des tortues, des ratons laveurs, des jaguars et des lémuriens. Un refuge pour l'écosystème et les espèces menacées.

La Grande Rivière de Basse-Terre se jette dans la mer des Caraïbes. Sous les tropiques, nous n'imaginions pas rencontrer un guide de montagne, le tout premier de la Guadeloupe. Gérard, 77 ans, connaît par cœur les montagnes et les torrents de son île. Nous suivons ses traces et celles de son ami Alain, un ébéniste passionné de photographie. Des averses ponctuent notre progression. Quand il pleut, alors que le soleil brille, les Antillais ont une expression bien à eux : "le diable marie sa fille derrière l'église". À vous de comprendre !

La route de la traversée, toujours au cœur de la forêt tropicale, nous conduit sur le territoire d'un drôle d'animal au masque noir. C'est un racoon, une espèce propre à l'île, protégée jusqu'à 2018. Ce petit animal, très connu et aimé par les Guadeloupéens, est un raton laveur. Plus cachés, une femelle et un mâle jaguars, dans sa robe noire tachetée, profitent de ce climat tropical. Tous les deux font partie d'un programme de protection. Ce climat convient aussi à un animal en danger, le lémurien. Menacé par l'homme dans son milieu naturel, le lémurien, originaire de Madagascar, a trouvé un refuge idéal en Guadeloupe.

