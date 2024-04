L'eau des crues risque-t-elle de faire déborder la Loire et la Seine ?

Les crues de ces derniers jours touchent des affluents de deux grands fleuves, la Loire et la Seine. Faut-il s'attendre, en aval, à une crue de l'un d'entre eux ? Ces millions de mètres cubes d'eau vont-ils remplir les nappes phréatiques ?

En l'espace de trois jours, il est tombé sur le Morvan l'équivalent d'un à deux mois de pluie, en moyenne, bien trop pour tenir dans le lit étroit de l'Armançon. Mais où va passer toute cette eau ? Elle va couler vers l'aval et gagner l'Yonne, puis se déverser dans la Seine. D'une rivière jusqu'à un fleuve, l'eau va trouver plus d'espace pour la contenir. "Le lit de la rivière va s'élargir et finalement ce volume d'eau va avoir moins d'impact au fur et à mesure que la crue se propage de l'amont vers l'aval", explique Rachel Puechberty, directrice adjointe de Vigicrues.

Les eaux de la Seine n'inquiètent pas les spécialistes. Elles affichent actuellement une hauteur de 3,17 mètres et ne devraient, dans les trois jours, pas dépasser 3,67 mètres, bien loin du niveau de la dernière crue de 2018. Ces derniers jours, les dispositifs de protection ont bien joué leur rôle. Quatre lacs-réservoirs situés en amont de la Seine permettent de stocker des millions de mètres cubes.

Il reste à ces lacs près de 15% de leur capacité de stockage, une marge de sécurité rassurante, car les nappes phréatiques ne joueront pas le même rôle tampon. Quelle que soit l'intensité de la pluie, petite averse ou trombe d'eau, elle pénètre toujours à la même vitesse dans les nappes. En amont de la Seine, malgré les précipitations des derniers mois, elles ne sont pas encore totalement remplies.