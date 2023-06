VIDÉO - Au fil du lac d'Orient, à la découverte des secrets de la forêt immergée

On les appelle les forêts immergées, et s'y balader n'est possible que quelques mois dans l'année. Sous plusieurs mètres d'eau, le tronc de ces arbres a presque disparu. Au fond, ce ne sont pas des racines, mais des algues qui couvrent le sol de cette forêt étonnante. Ce phénomène est éphémère, car l'eau se retire à la fin de l'été.