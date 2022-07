La bataille de l'eau : une vallée face à la sécheresse

Bertrand est un ingénieur hydrologue. Il mesure, sonde et constate une baisse identique à celle d'un mois d'août. Et chaque été, la situation se tend lorsqu'il faut partager cette eau. L'explication se trouve à 200 mètres en aval. Tout se passe ici, cette station prélève 75 % de la rivière, elle est détournée vers Gap et sa périphérie. Les habitants de la vallée et les agriculteurs doivent composer avec les 25 % restants.