VIDÉO - La dune du Pilat, un colosse de sable sous (très) haute surveillance

Le reportage du 20H de TF1 ci-dessus nous emmène au sommet de la dune du Pilat, la plus haute d’Europe, qui culmine à plus de 100 mètres d’altitude. Sa particularité est qu’elle bouge en permanence au gré des courants et des tempêtes. Ainsi, l'imposant banc de sable, long de 3 kilomètres, avance vers les terres de quelques mètres par an, menaçant certaines routes et habitations.

Il y a 10.000 ans, il n’y avait à cet endroit pas de végétation ni de relief, mais simplement un marécage. Progressivement, il a été recouvert de sable, et un champ de dune est ainsi apparu, avec quelques arbres qui ont poussé.