La fonte du Groenland rend inévitable une forte élévation de la mer, même si le changement climatique s'arrête

Dans son rapport de référence de 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a estimé que, dans le pire scénario d'émissions de gaz à effet de serre, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland contribuerait à hauteur de 18 cm à l'élévation du niveau de la mer d'ici à 2100. L'autre source majeure de montée des eaux étant la fonte de la calotte de l'Antarctique, où la fonte du glacier de Thwaites inquiète les scientifiques. Dans une interview pour Les Échos, en juillet dernier, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, estimait ainsi que "les données que nous avons au Groenland et en Antarctique montrent une accélération de la fonte des glaces. Si l'Antarctique lâche, ont ne parle plus d'un mètre, mais deux, voire plus".