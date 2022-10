La fourmi "électrique" débarque en France

Un tout petit insecte pour de gros problèmes. Il s'agit de la fourmi électrique, 1,5 mm, une piqûre douloureuse comme une ortie et surtout, l'une des espèces les plus envahissantes au monde. A l'origine, on les trouve en Amérique du Sud, mais celles-ci ont été filmées à Toulon par un jeune étudiant en biologique. Passionné, Théophile Thomas les voit par hasard sur sa terrasse et s'interroge parce qu'il ne les reconnaît pas. Il cherche en vain dans le livre "Fourmis d'Europe occidentale". Cette espèce n'avait jamais été vue en France. Théophile contacte des spécialistes qui identifient la Wasmannia auropunctata dite fourmi électrique à cause de la vigueur de sa piqûre.