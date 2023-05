VIDÉO - "Aberration écologique" : la plage flottante "Canua island" fait polémique sur la Côte d'Azur

Le projet a été imaginé et développé par Marc Audineau, ex-numéro 1 mondial en dériveur et ex-athlète olympique, et par le Fidjien Tony Philp, ex-champion du monde de planche à voile, qui a déjà réalisé une plateforme semblable, "Cloud 9", aux Fidji. Soutenue par la mairie de Mandelieu-la-Napoule, l'initiative est fortement contestée par des élus et par l'association Syllau, qui dénonce les risques d'atteinte à l'environnement. Une pétition initiée par cette association a déjà recueilli plus de 7.000 signatures.

L'avocat de Syllau, Eric Lanzarone, a indiqué à l'AFP que "dès que le préfet aura autorisé le mouillage, cette décision fera l’objet d’une procédure de référé devant le tribunal administratif". Pointant auprès de LCI le risque d'une "dubaïsation" de la côte, l'avocat estime que "le business a ses limites, et la mer mérite mieux que ça".