VIDÉO - Érosion : dans le Var, remous autour de l'une des plus belles plages du monde

Certains commerçants sont eux aussi de plus en plus menacés par la mer, comme Pascal Boulanger, loueur de planches à voile. "Avant sur cette plage, devant le restaurant, il y avait cinq rangées de matelas et on mettait les planches à voile devant...", montre-t-il pour illustrer la montée des eaux sur la plage. Il est impatient de voir la digue installée : "C'est sûr que c’est une bonne idée. Ça va retarder ces vagues qui arrivent sur la plage et qui grignotent".