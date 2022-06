La saison des lâchers de grands hamsters est lancée

Les hamsters sont relâchés dans la nature, dispersés sur un champ de trois hectares. "On va les relâcher par ligne en alternant mâle et femelle", explique Célia Schappler, responsable de l'élevage de hamster "Sauvegarde Faune Sauvage". "En avance, on a préparé quel hamster irait dans quel terrier pour éviter la consanguinité", rajoute-t-elle. On les appelle les grands hamsters, une espèce classée en danger critique d'extinction.