La sécheresse gagne du terrain

Va-t-il pleuvoir aujourd’hui ? On se pose la question tous les matins. Depuis le 6 février dernier, la réponse est "non". Il ne pleut plus depuis trois mois dans la région. Dans ces jardins ouvriers, à Wasquehal (Nord), les réservoirs d’eau de pluie sont vides, les pluviomètres sont à sec. Bernard, lui, est inquiet pour ses tomates. Elles poussent en ce moment, donc elles ont besoin d’eau. Alors il a trouvé une technique : couvrir la terre de feuilles.