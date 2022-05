VIDÉO - Sécheresse : "inquiets", les maraichers bretons sont déjà touchés

"Tout est sec. On est reparti pour un arrosage", explique-t-il aussi à propos de ses plants de salade, qu'il doit arroser comme en plein été. "On a laissé le persil deux jours sans arrosage et on a tout perdu donc on arrose", souligne-t-il, ajoutant : "On s'inquiète un peu de savoir comment vont réagir les nappes phréatiques, parce que là, on pompe à 130 mètres déjà. On ne va pas descendre plus loin chercher de l'eau".