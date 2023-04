La surchauffe des océans va causer "des changements irréversibles pour les centaines ou milliers d'années à venir"

Conséquence de ce réchauffement : le niveau des mers a continué à augmenter en 2022, atteignant un nouveau record. "Le taux d’élévation du niveau moyen de la mer (GMSL) a doublé" entre 2013 et 2022 par rapport à 1993-2002, pointe l'étude de l'OMM. La hausse des températures de l'océan qui y ont contribué à 55% en raison du phénomène de dilatation thermique, c'est-à-dire que plus une eau est chaude, plus elle est dense et occupe un volume important.

"Pour la période 2005-2019, la perte totale de glace terrestre provenant des glaciers du Groenland et de l’Antarctique a contribué à hauteur de 36 % à l’augmentation du GMSL, et le réchauffement des océans (par le biais de la dilatation thermique) à hauteur de 55 %", détaille l'organisme international. Le reste est dû à des "variations de la réserve d’eau terrestre". Selon une étude publiée en février dernier par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), la hausse du niveau des océans pourrait atteindre les 30 centimètres d'ici à 2050, soit autant qu'au cours du siècle passé.