VIDÉO - La surprenante seconde vie des coquillages

Dans le pays, 150.000 tonnes de coquilles d'huîtres sont jetées chaque année. Des filières se sont lancées dans des transformations surprenantes, pour d'autres animaux, pour nos routes, nos toits et même des abat-jours.. Une seconde vie insoupçonnable !

À côté des poubelles classiques, vous avez peut-être aperçu des nouveaux bacs, les bacs à coquilles. L'agglomération bordelaise compte plusieurs points de collecte comme celui-là. Leonardo fait le tour de la ville pour ramasser ces coquilles. C'est bon pour la planète, car ces coquilles ne sont plus incinérées avec les autres déchets, mais broyées pour en faire des remblais pour les routes, de la peinture, ou plus étonnant, de la nourriture pour les oiseaux. Comme pour les poules, les coquilles d'huîtres permettent aux autruches de mieux digérer les aliments, et aussi d'aider à la formation de l'œuf grâce au calcium.

Et ces coquillages n'ont pas fini de nous surprendre ! "Ces abats-jour sont fabriqués à base de coquilles d'huitres", assure des commerçants dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Transformées en poudres, puis en granulés, les coquilles d'huîtres sont mixées avec des déchets végétaux. Une nouvelle matière qui intrigue les clients du magasin, des abat-jours à 49 euros. Chaque année, 150.000 tonnes de coquilles d'huîtres sont jetées dans l'Hexagone.