VIDÉO - Lavande : face au manque d'eau et au réchauffement climatique, l'or bleu de la Provence en danger

C'est à cette saison que le jardin de Remi Angelvin, lavandiculteur "Lavandes Angelvin", se révèle le plus joli et coloré. Mais derrière ces champs à perte de vue, se cache une réalité douloureuse : une exploitation qui se porte mal.

En trois ans, le cours de la lavande a baissé de 60%. Et Rémi n'est pas le seul dans cette situation. Le gouvernement a d'ailleurs voté une aide de 10 millions d'euros pour inciter les producteurs à arracher les plants. Pour s'en sortir, il fait de la vente directe et organise des visites de ses champs. La raison ? La lavande continue de faire rêver. Dans le village, on en trouve à chaque coin de rue et sous toutes les formes.