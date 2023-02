Le 13H au jardin : en février, c'est déjà le moment de semer et planter

Quand les taupes poussent, le dégel n'est pas loin. On va pouvoir travailler au potager. Au mois de février, c'est déjà le moment de semer et de planter. Mais attention, ça se passe à l'abri sous la serre. Thierry commence par les oignons. Place maintenant à la salade. Les graines sont d'abord semées dans un bac. Dans quelques semaines, les plus beaux plants seront remis en terre. Un peu plus loin, on s'occupe des pommes de terre. Thierry trace des ronds à l'aide de son râteau. Précoces, celles-ci poussent en 90 jours. Une pomme de terre germe vers le haut tous les trente centimètres.