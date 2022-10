Le 13H au jardin : la vie du potager en octobre

Ce mois-ci, le bon geste, c'est de faire son compost. Il suffit de récupérer tous les déchets verts ménagers auxquels on ajoute les coquilles d'œuf et le marc de café. Il est aussi possible de récupérer un carton trempé et déchiqueté, les herbes de tonte ou encore du fumier. Il faut éviter les protéines animales, les croûtes de fromage et les agrumes. Pensez également à récolter les graines.