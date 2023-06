VIDÉO - "Le 13H au jardin" : les bons conseils pour l’été

Et si vous désespérez, dernière option, utilisez de l'anti-limace, compatible avec l'agriculture bio. Mais attention aux quantités, ce sont cinq grammes par mètre carré maximum, et trois fois par an, pas plus. Les plants de poivrons ou de piments sont encore très petits, que peut-on faire ? On patiente et on fortifie les légumes avec de l'azote. Ou bien, remplacez les plants en achetant des nouveaux en jardinerie. Regardez tous ces conseils jardinage dans la vidéo en tête de cet article.