VIDÉO - Le chat, véritable menace pour la biodiversité ?

Pour lutter contre l'expansion du chat, certains pays prennent des restrictions drastiques. En France, plusieurs mesures ont été prises pour limiter son impact sur la faune sauvage. Les chats domestiques et errants sont en effet "une catastrophe pour la biodiversité", explique sur LCI le spécialiste du climat François Gemenne.

On en compte près de 15 millions dans l'Hexagone. Le chat est le deuxième animal le plus populaire auprès des Français, après le poisson rouge. Plébiscité pour sa présence réconfortante dans de nombreux foyers, le félin est aussi un redoutable prédateur. Selon une étude parue dans la revue Nature Communications et relayée mardi par Le Parisien, plus de 2000 espèces d'animaux différents seraient consommées par les chats, "dont 16,6% sont préoccupantes en matière de biodiversité", note le rapport.

Le chat, véritable menace pour la biodiversité ? Bien qu'impopulaire, pour les spécialistes, le constat ne fait pas de doute : les conséquences de la chasse de ces animaux sont dévastatrices pour l'environnement. Le cas des chats errants constitue la situation les plus problématiques. Selon l'étude, ils menacent de disparation une trentaine d'espèces protégées d'oiseaux, mais aussi des reptiles, des insectes ou encore des petits mammifères.

En Australie, des robots-tueurs contre les chats errants

Dans certains pays, les autorités ont décidé de s'occuper du problème à bras-le-corps. En Australie, un plan a été lancé il y a plusieurs années pour éradiquer des milliers de chats errants. Des robots tueurs ont été mis en place pour tuer beaucoup de ces animaux. Fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, les machines parviennent à reconnaître les chats des autres mammifères, puis leur envoient du poison sur le pelage. En le léchant pour faire leur toilette, les chats errants finissent par s'intoxiquer.

Les autorités australiennes ne se sont pas arrêtées là : restriction du nombre de chats domestiques par ménage, couvre-feu pour les animaux de compagnie, obligation de tenir son animal en laisse, abattage de plusieurs millions de chats errants... De nombreuses nouvelles règles ont été imposées pour limiter l'influence du chat sur la faune sauvage. Selon une autre étude publiée dans le journal Biological Conservation, près de 649 millions de reptiles et 377 millions d'oiseaux sont tués chaque année par des chats dans le pays.

"La question de savoir comment limiter leur impact est un vrai débat"

En France, les risques que fait peser le chat sur la biodiversité semblent tout de même bien plus limités. Mais, dans certains territoires du pays, les autorités prennent cependant des mesures pour réduire son impact. La métropole de Lyon a notamment adopté un plan l'hiver dernier pour permettre la stérilisation de 60.000 chats et éviter ainsi d'accélérer le déclin de milliers d'oiseaux, dont sont particulièrement friands les félins. Dans les îles Kerguelen, au sud de l'océan Indien, les scientifiques mettent aussi en place un plan d'éradication des chats introduits sur l'archipel dans les années 50. Depuis, ils ont proliféré et fait décliner la population d'oiseaux dans la région.

Des députés avaient tenté il y a quelques années de faire classer le chat comme une espèce nuisible. À l'époque, l'idée avait scandalisé beaucoup d'amoureux de cet animal domestique. Toucher au statut du chat est-il encore tabou en France. "Le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat, indique pourtant François Gemenne, chercheur et membre du GIEC, invité ce mercredi sur LCI. Généralement, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, on n'en parle pas et on se concentre sur d'autres sources d'émissions, car ce sont aussi des animaux qui ont une fonction sociale importante, qui sont des compagnons, notamment pour les personnes âgées. Mais la question de savoir comment limiter leur impact est un vrai débat."