Le festin des requins : plongée à risque en Afrique du Sud

Nous sommes au large de Port Saint Johns, un bourg sud-africain de 6 000 habitants qui a la particularité d’attirer une fois par an les plongeurs du monde entier. Ils viennent observer le Sardine Run. Chaque année, entre juin et juillet, des milliards de sardines remontent les courants froids pour aller pondre leurs œufs là où elles sont nées, dans les eaux plus chaudes de l’océan Indien, au nord-est du pays. Elles se déplacent en banc qui peut atteindre parfois 30 kilomètres de long. Cette migration s'étend sur deux mille kilomètres et attire tous les prédateurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.